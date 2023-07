Ascolti Tv 30 luglio 2023, grande ripartenza per Azzurro con Beppe Convertini

Ascolti Tv domenica 30 luglio 2023, in prima serata su Rai1 la fiction in replica Scomparsa ha conquistato una media di 1.744.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale 5 Quando un Padre 1.225.000 e 10.1%. Su Rai2 Tim Summer Hits 974.000 con l’8.3%. Su Italia1 FBI Most Wanted 780.000 con il 5.9%. Su Rai3 Le Ragazze 732.000 con il 5.9%. Su Rete4 Faccio un Salto all’Avana 479.000 con il 3.7% di share. Su La7 Miss Marple 272.000 con il 2.8%. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of 359.000 e 2.9% di share. Sul Nove – dalle 20.10 alle 0.20 – Little Big Italy 320.000 spettatori (2.7%).

In fascia Access Prime Time Su Rai1 Techetechetè 2.559.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 1.860.000 e 13.9%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2.910.000 spettatori (25.3%). Su Canale 5 Caduta Libera 1.437.000 spettatori (12.8%). Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 del Belgio in differita 1.199.000 spettatori con il 12.6% (pre e post nel complesso: 492.000 – 4.9%).

Nel daytime da segnalare l’ottima ripartenza di Beppe Convertini con Azzurro Storie di Mare 1.001.000 spettatori con il 19.6% di share.

