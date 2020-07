Ascolti Tv 30 luglio 2020, quasi un giovane su due ha visto Temptation Island

di Marco Castoro

Ascolti Tv giovedì 30 luglio 2020. I quattro programmi più visti di ieri in tv sono stati: Temptation Island su Canale 5 in prima serata con oltre 4 milioni di spettatori e il 28% di share. Secondo posto per Reazione a Catena nel preserale di Rai1 con 3 milioni e 200 mila spettatori e il 24% di share. Terzo posto per Techetechetè su Rai 1 all’ora di cena con 3,2 milioni e il 17% di share che ha battuto allo sprint Paperissima su Canale 5 al 16,1% e 3 milioni di spettatori di media.



Il successo in prima serata di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia vede un grande successo di ascolti sul target commerciale 15-64 anni (32,4%) e nella fascia più giovane (42,6%). Così gli altri programmi della prima serata: su Rai1 Scusate se esisto 11,7%, su Rai2 Hawaii Five-0 4,9% NCIS New Orleans 5,4%, su Italia 1 Io Robot 5,7%, su La7 In Onda 4,5%, su Rete 4 I Legnanesi (replica) 3,7%, su Rai 3 In Arte Ornella Vanoni 3,3%, su Tv8 Api assassine 2%, sul Nove Under Suspicion 1,7%. In fascia access prime time la sfida sull’approfondimento è andata così: Stasera Italia su Rete 4 share 5,8% nella prima parte e 6,3% nella seconda; su La7 In onda 5,7%; su Rai2 Tg2 Post 4,1% Ultimo aggiornamento: Friday 31 July 2020, 12:14

