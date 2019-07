Ascolti Tv 30 luglio 2019, un'altra serata piena di Temptation

ASCOLTI TV IERI MARTEDÌ 30 LUGLIO PRIME TIME Ascolti Tv di ieri martedì 30 luglio 2019. È ancora una serata Temptation Island Un Mese Dopo… su Canale 5, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha inchiodato davanti al video una media di circa 3,8 milioni di spettatori pari al 24,1% di share. Su Rai1 La Mia Bella Famiglia Italiana poco più di 2,7 milioni e il 15,1%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 5,9%. Su Italia 1 Chicago Fire 5,3%. Su Rai3 The Most Beautiful Day Il giorno più Bello 4,2%. Su Rete4 Quelli della Luna 2,1%. Su La7 In Onda 3,9%. Su TV8 Ip Man 2,1%, sul Nove Pappa e Ciccia 1,8%. ASCOLTI TV IERI MARTEDÌ 30 LUGLIO Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3,3 milioni e il 17,7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,2 milioni e 17,1%. Su Rai2 Tg2 Post 5,1%. Su Italia1 CSI 4,4%. Su Rai3 Vox Populi 4,2% e Un Posto al Sole 7,3%. Su Rete4 Stasera Italia Estate 5,3% nella prima parte e 5,2% nella seconda, mentre su La7 In Onda 5,5%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,9%. Sul Nove O’ Mare Mio 0,8%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.250.000 spettatori (24,5%). Su Canale 5 Caduta Libera 2,3 milioni con il 18,3% di share. Da segnalare al pomeriggio su Canale 5 Bitter Sweet al 19,2%. Tiene bene su Rai1 La Vita in diretta Estate al 16%. In seconda serata Non disturbare fa il 7%. Mercoledì 31 Luglio 2019, 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA