Ascolti Tv 30 giugno 2022, Rai2 sugli scudi con Tim Summer Hits. Sulla scia molto bene anche Anni 20

Ascolti del 30 giugno 2022 in prima serata su Rai1 la replica di Don Matteo 12 raggiunge la media di 2.115.000 spettatori pari al 14,8% di share. Su Rai2 buona performance per Stefano De Martino e Andrea Delogu nella prima puntata di Tim Summer Hits, il festivalbar dell’estate visto da 1.578.000 spettatori pari al 12% di share. Cala ancora su Canale5 Scherzi a Parte in replica 1.259.000 (9,7%). Su Italia1 FBI: Most Wanted 1.000.000 (6,8%). Su Rete4 Zona Bianca 737.000 (6,1%). Su Rai3 il documentario L’uomo che voleva diventare Cesare 735.000 (5,8%). Su La7 il film La figlia del generale con John Travolta 768.000 (5,4%). Sul Nove il film Mr. and Mrs. Smith con Brad Pitt e Angelina Jolie 371.000 (2,7%). Su Tv8 Antonino Chef Academy 264.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.197.000 (20,8%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.225.000 (14,4%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.220.000 (7,9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.131.000 (7,4%). Su Rai2 Tg2 Post 824.000 (5,3%). Su Rete4 Controcorrente 648.000 (4,4%) e 711.000 (4,6%). Su Rai3 l’Atletica Leggera, in onda dalle 20:01 alle 22:03, 749.000 (5%). Su Tv8 Celebrity Chef 349.000 (2,3%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 287.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.285.000 (28,5%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 1.657.000 (14,8%). Su Rai2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 490.000 (3,6%). Su Italia1 C.S.I. Miami 529.000 (4,1%). Su Rai3 le dizioni del Tgr 1.652.000 (13,7%).

In Seconda Serata su Rai1 l’ultima puntata stagionale del 27° anno di Porta a Porta registra una media di 521.000 spettatori con il 9,1% di share. Su Canale5 Tg5 Notte 255.000 (8,4%). Su Rai2 l’ultima puntata di Anni 20 Notte finalmente ottiene un risultato super, un boom se si considera una stagione che quando si è superato il 2% si è brindato. Ieri sera 335.000 spettatori di media e 7,3% di share premiano una puntata divertente sulle estati degli Anni 80 e 60 con alcuni politici perfino in versione canterina. Su Italia1 Law & Order 545.000 (5,3%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 392.000 (6,3%). Su Rete4 Profondo rosso 119.000 (3,5%). Su La7 Fuga di mezzanotte 105.000 (2%).

