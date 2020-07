Ascolti Tv 30 giugno 2020, Telese non è Floris e la Berlinguer stravince

Ascolti Tv martedì 30 giugno 2020. Su Canale 5 Tú sí que vales in replica vince la prima serata con il 15,3% di share davanti a Rai1 che con Quanto Basta fa il 14,2%. La serie A su Sky Sport è seguita dal 6,8% di share con Genoa-Juventus e dal 4,2% Torino-Lazio. Su Rai3 Carta Bianca 6,7%. Su Italia 1 l’esordio di Chicago Fire 7 registra il 4,9%. A seguire Chicago PD 5,1%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 fa il 3,5% di share. Su Rete4 Giustizia a Tutti i Costi il 3,8% di share. Su La7 In Onda Prima Serata 2,3%. Su Tv8 Lo Hobbit La desolazione di Smaug 2,8%. Sul Nove The November Man l’1,8%. Su Rai4 Paradise Beach Dentro l’incubo 2,3%. Su Real Time Primo Appuntamento 2,3%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Anteprima Vasco La Tempesta Perfetta il 17,9%. Soliti Ignoti Il Ritorno 4,8 milioni con il 22,7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 13,7%. Su La7 In Onda 5,2%. Su Rete4 Stasera Italia News 5,2% nella prima parte e 4,9% nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 3,9%. Novantesimo Minuto Goal 2,9%. Su Italia1 CSI 4%. Su Rai3 Geo Vacanze Italiane 2,9%. Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti 2,3%. Sul Nove la replica di Little Big Italy 0,9%. Nel Preserale va forte Marco Liorni con Reazione a Catena su Rai 1 (22,8%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! (15,7%).

Al mattino su Rai1 Uno Mattina Estate 837.000 telespettatori e il 17,6%. C'è Tempo Per… con la coppia Convertini-Falchi 697.000 e 13,7%. Su Canale5 Planet 431.000 (8,8%). Su Rai 2 Tg2 Italia 107.000 e 2,2%. Su Rai3 Agorà Estate 358.000 pari al 7,2% di share, Mi Manda Rai3 Estate 263.000 e 5,4%. Su Rete 4 I Cesaroni 129.000 e 2,6%. Su La7 Omnibus 205.000 spettatori e 4,3%. Coffee Break 225.000 e 4,8%. Fino ad arrivare all'ultimo posto di Ogni Mattina su Tv8 con 100.000 e l'1% (lunedì all'esordio erano stati 98 mila). Perde quota il Tg8 che scende a 88.000 spettatori con lo 0,9% di share (lunedì all'esordio 112.000 con l'1,2%). In seconda serata Novantesimo Minuto Notte Goal 433.000 spettatori e il 4,2%.

