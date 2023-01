Ascolti Tv 30 gennaio 2023: ottima performance per Boss in incognito

Ascolti lunedì 30 gennaio 2023, su Rai1 la fiction Blackout – Vite Sospese è stata seguita da una media di 3.730.000 spettatori pari al 19.2% (primo episodio: 4.000.000 – 18.9%, secondo episodio: 3.450.000 – 19.7%). Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.28 – Grande Fratello Vip ha raggiunto una media di 2.698.000 spettatori e 20.6% di share (Night: 1.141.000 – 30.3%, Live: 623.000 – 19.8%). Su Rai2 Boss in Incognito con Max Giusti porta a casa un buon risultato: 1.411.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 8 1.403.000 (7.5%). Su Rai3 Report 2.148.000 (10.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica 659.000 (4.3%). Su La7 Eden 347.000 (2%). Su Tv8 Flight 225.000 (1.2%). Sul Nove Ex Amici Come Prima 311.000 e 1.6%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.862.000 (21.9%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.137.000 e 18.7%. Su Rai2 Tg2 Post 728.000 (3.3%). Su Italia1 NCIS 1.582.000 e 7.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.486.000 (6.8%), Un Posto al Sole 1.677.000 (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia 961.000 (4.4%) e 778.000 (3.5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.443.000 (6.5%). Su Tv8 100% Italia 581.000 e 2.6%. Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics 498.000 (2.3%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Gennaio 2023, 11:13

