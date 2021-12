Ascolti Tv 30 dicembre 2021, commuove il film sui De Filippo. Cresce MasterChef

Ascolti del 30 dicembre 2021. In prima serata su Rai1 il film di Sergio Rubini I fratelli De Filippo con Giancarlo Giannini ha raggiunto una media che ha sfiorato i 4 milioni di telespettatori (3.944.000). Share 20,3%. Su Canale5 Caduta Libera Campionissimi, il torneo condotto a Gerry Scotti 2.384.000 (13,4%). Su Italia1 il film Will Hunting Genio ribelle con Matt Damon e Ben Affleck: 1.218.000 (5,8%). Su La7 PiazzaPulita con Corrado Formigli 881.000 (4,3%). Su Rai2 il film Show Dogs Entriamo in scena 883.000 (4%). Per la terza serata di MasterChef su Sky Uno/+1 e on demand ascolti nuovamente in crescita: media di 901mila spettatori medi e 3,6% di share. Nel dettaglio il primo episodio 962mila (3,3%), il secondo 840mila (3,9%). Su Rete4 il film Domani è un altro giorno con Marco Giallini e Valerio Mastandrea 526.000 (2,5%). Su Nove il documentario Whitney Houston Stella senza cielo 409.000 (2%). Su Rai3 il melodramma Rigoletto al Circo Massimo 304.000 (1,4%). Su Tv8 il film Spider Man Un nuovo universo 291.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.224.000 (22,1%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.724.000 (15,8%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.608.000 (6,8%), su La7 In Onda 1.403.000 (5,9%), su Rete4 Controcorrente 1.095.000 (4,7%) nella prima parte e 922.000 (3,9%) nella seconda, su Rai2 Tg2 Post 1.001.000 (4,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.624.000 (23,3%), Tg1 5.606.000 (25,4%). Su Canale5 Caduta Libera (replica) 3.311.000 (17%), Tg5 4.295.000 (19,3%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Dicembre 2021, 11:23

