Ascolti Tv 30 dicembre 2020, lo show di Ranieri era da Rai1. Avrebbe triplicato lo share

Ascolti Tv 30 dicembre 2020. Su Rai1 Nelle tue Mani ha conquistato una media di 3.474.000 spettatori pari al 14,9% di share. Su Canale 5 Fratelli Caputo 3.117.000 (13,8%). Su Rai2 Alvin Superstar 2 868.000 (3,5%). Su Italia 1 Forrest Gump 1.865.000 (8,5%). Su Rai3 Qui e Adesso con Massimo Ranieri 1.385.000 (6,1%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia 954.000 (4,2%). Su La7 Il Petroliere 529.000 (2,5%). Su Tv8 Piacere Maisano 217.000 (1%). Sul Nove Il Monaco 665.000 (2,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.544.000 (20,9%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.734.000 (17,9%). Su Rai2 Tg2 Post 1.233.000 (4,6%). Su Italia1 CSI Miami 1.084.000 (4,1%). Su Rai3 #Tretre3 1.385.000 (6,1%) e Un Posto al Sole 1.737.000 (6,6%). Su Rete4 Stasera Italia News 1.606.000 (6,2%) nella prima parte e 1.449.000 (5,4%) nella seconda. Su La7 Uozzap! Collezione 834.000 (3,2%). Su Tv8 4 Ristoranti 540.000 (2,1%). Sul Nove Deal with It Stai al gioco 422.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.151.000 (24,1%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.482.000 (16,5%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.300.000 (14,8%).

Nel daytime di Rai1 vanno sempre forte Eleonora Daniele con Storie Italiane (la prima parte è stata seguita da 1.260.000 spettatori con il 18,2% di share) e Alberto Matano con La Vita in Diretta 2.627.000 (17,4%). A mezzogiorno su Rai1 la Conferenza Stampa del Presidente del Consiglio 1.583.000 (13,6%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Dicembre 2020, 11:08

