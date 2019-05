Ascolti Tv 30 aprile 2019, vince The Voice. Clamoroso flop di Rai1. Bene Le Iene e le soap di Rete4

Ascolti Tv di martedì 30 aprile 2019. La prima serata è stata vinta da Rai2 con The Voice. Il talent musicale condotto da Simona Ventura è stato seguito da una media di 2.430.000 spettatori pari all’11,4% di share. Secondo posto per Italia 1 con le Iene (1,9 milioni e 10,6%). Terzo posto per Canale 5 con il film Il 7 e l’8 con Ficarra e Picone (2,2 milioni e il 9,7%). Clamoroso flop di Rai1 con la fiction meno vista della stagione: L’Aquila Grandi Speranze (2,1 milioni e 9,4%). C’è mancato poco che anche Rete4 con il Segreto riuscisse nell’operazione sorpasso: 7,3% di share mentre Una Vita fa il 7,5% nella prima puntata e l’8,2% nella seconda. Su La7 DiMartedì porta a casa 1,4 milioni di media e il 6,2%. Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto il 5,2%. Abbastanza sottotono anche i programmi di approfondimento della seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta fa un deludente 6,3%. Il rientrante Matrix su Canale 5 il 4,3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 5%. Meglio Rai 2 con Fatti Unici all’8,1%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 I Soliti Ignoti 4,6 milioni e 19,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,9 milioni e 16,2%. Su Rai2 Tg2 Post 4,1%. Su Rete4 Stasera Italia 4,5%, su La7 Otto e Mezzo 7,6%. © RIPRODUZIONE RISERVATA