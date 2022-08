Ascolti Tv 30 agosto 2022, ripartono i talk: Giordano meglio della Berlinguer

Ascolti del 30 agosto 2022 in prima serata su Rai1 il film Per sempre la mia ragazza è stato visto da una media di 2.285.000 spettatori pari al 16,1% di share. Su Canale5 la prima puntata della serie La Mantide 1.124.000 (8,2%). Su Italia1 il film Fast and Furious 909.000 (6,2%). Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei con Enrico Brignano in replica 887.000 (5,8%). Veniamo ai talk: su Rai3 l’esordio stagionale di Bianca Berlinguer con #Cartabianca 862.000 (6,6%). Fa meglio su Rete4 Mario Giordano che torna con Fuori dal Coro totalizza 940.000 (8,4%). Nettamente più indietro su La7 In Onda Prima Serata 528.000 (3,6%). Sul Nove il film Ex 379.000 (2,8%). Su Iris il film Il grande sentiero 342.000 (2,5%). Su Tv8 il film Inferno di cristallo 309.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.376.000 (20,4%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.409.000 (14,5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre, la striscia di Marco Damilano 978.000 (6%) e Un Posto al Sole 1.282.000 (7,7%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans 979.000 (5,9%). Su Rete4 Controcorrente 876.000 (5,3%) e 974.000 (5,9%). Su La7 In Onda 944.000 (5,7%). Su Rai2 Tg2 Post 753.000 (4,5%). Su Tv8 4 Hotel 427.000 (2,6%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 315.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.484.000 (27,8%). Su Canale5 Caduta Libera 2.120.000 (17,5%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 1.821.000 (13,7%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta riparte da 363.000 spettatori con il 7,5%. Su Canale5 Tg5 Notte 364.000 (4,7%). Su Rai2 Help Ho un Dubbio 445.000 (4,5%). Su Italia1 Obbligo o verità 331.000 (5,4%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 341.000 (6,2%). Su Rete4 Lo squalo 4 La vendetta 220.000 (7,4%). Su La7 Dark Blue World 93.000 (1,6%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 11:16

