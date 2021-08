Ascolti Tv 30 agosto 2021, su In Onda soffia una ventata di share

Ascolti Tv 30 agosto 2021. In prima serata su Rai 1 Il film Una storia senza nome 2.277.000 telespettatori, share 12,8%. Su Canale 5 Il film La campionessa 2.075.000 (11,8%). Su Italia 1 Il film Godzilla 1.027.000 (6%). Su Rai 2 Hawaii Five-0: 1.127.000 (5,9%). Su Rai 3 Presa Diretta 1.365.000 (7,4%). Su Rete 4 Controcorrente 969.000 (5,8%). Su La7 Il film The Queen 621.000 (3,4%). Su Tv8 Il film Karate Kid III: La sfida finale 254.000 (1,5%). Su Nove Il film Ciao Brother 320.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.872.000 (18,9%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.898.000 (14,1%). Su La7 In Onda 1.274.000 (6,2%). Su Rai2 Tg2 Post 1.038.000 (5%). Su Rete4 Stasera Italia News 990.000 (5%) nella prima parte e 1.011.000 (4,9%) nella seconda. Su Rai3 Via dei Matti N 0 in replica 892.000 (4,6%), Un Posto al Sole 1.409.000 (6,9%). Su Italia1 NCIS 957.000 (4,7%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 503.000 (2,5%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 393.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.634.000 (24,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.214.000 (15,7%). Su Rai3 le news dei TgR 2.502.000 (15,8%).

