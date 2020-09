Ascolti Tv 2 settembre 2020, con Carlo e Vanessa la musica dal vivo va a nozze

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 11:39

. Su Rai1 Seat Music Awards 2020 ha superato abbondantemente la media di 4 milioni di spettatori pari al 22,2% di share. Su Canale 5 la replica de Il Generale Dalla Chiesa ha ottenuto il 9,7% di share. Su Rai2 il ritorno di The Good Doctor 3 in prima visione assoluta è stato visto da una media del 7% di share (primo episodio 6,4% e secondo 7,7%). Su Italia 1 Acts of Violence 5,7%. Su Rete4 il film Qualcosa di cui… Sparlare con Julia Roberts 4,1%. Su Rai3 Capri Revolution 3,9%. Su La7 lo speciale di Atlantide 2,3% con il film D-Day Il Giorno più Lungo 2,6%. Su Tv8 Il Codice da Vinci 2,3%. Sul Nove l’esordio di Avamposti Dispacci dal Confine 2,2%.In fascia Access Prime time su Canale 5 Paperissima 14,2%. Su Rete4 Stasera Italia News 1.211.000 spettatori (5,6%) nella prima parte e 1.287.000 (5,7%) nella seconda. Su La7 In Onda 1.104.000 (4,9%). Su Rai2 Tg2 Post 988.000 (4,4%). Su Tv8 Guess My Age 2,3%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 2,3%. Nel preserale imbattibile Reazione a Catena con Marco Liorni (3.982.000 spettatori e il 25,5% di share).