Ascolti Tv 2 ottobre 2019, Pressing fa gol a Porta a Porta. Schiavone meglio di Fazio, Cracco diventa crack

Ascolti Tv mercoledì 2 ottobre 2019. Su Rai1 Arrivano i Prof è stato visto da una media di 3 milioni di spettatori pari al 13,5% di share. Su Canale 5 Famiglia all’improvviso Istruzioni non incluse 2,4 milioni e l’11,7%. Su Rai2 Rocco Schiavone 3 oltre 2,2 milioni pari al 9,7%. Su Italia 1 Hercules La leggenda 5,2%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 8,6%. Su Rete4 Fuori dal Coro 5,5%. Su La7 War Horse 3,3%. Su Tv8 Angeli e demoni 1,9%, sul Nove e in simultanea su Real Time Matrimonio a prima vista ha raggiunto il 4,7% nel primo episodio e il 7,2% nel secondo (13,4% tra le donne). Su Sky Sport Barcellona-Inter è stata seguita da un milione e mezzo e 6,4%. In seconda serata su Italia1 Pressing Champions League è stato seguito da una media superiore al milione e il 9,3% di share. Giorgia Rossi ha fatto meglio di Porta a Porta (9%), Linea Notte (7,8%), Tg5 (7,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4,8 milioni e 19,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,1 milioni e 16,6%. Su Rai2 Tg2 Post 4,1%. Su Italia1 CSI 4%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,5%. Su Rete4 Stasera Italia 4,7%, su La7 Otto e Mezzo 6,3%. Su Tv8 Guess my Age 2,2%. Sul Nove Little Big Italy 1%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità La sfida dei 7 19,7%, su Canale 5 Caduta Libera 18,2%. Su Rai2 crack di Cracco con l’1,2%. Giovedì 3 Ottobre 2019, 11:48

