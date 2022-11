Ascolti Tv 2 novembre 2022, il pomeriggio solare di Uomini e Donne e Vita in diretta

Ascolti del 2 novembre 2022 in Prima Serata su Rai1 L’Eredità Una Sera Insieme è visto da una media di 2.112.000 spettatori pari al 13,4% di share. Su Canale 5 070 Speciale Renato Zero non ha lo stesso pubblico del concerto precedente (1.536.000 e 11,7% di ieri sera contro 2.269.000 e 15,4% del 26 ottobre). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.738.000 (11%). Su Rai2 il film Burraco Fatale con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti, Paola Minaccioni, Loretta Goggi 1.211.000 (6,4%). Su Italia1 Dolittle 1.176.000 (6,3%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 712.000 (5,2%). Su La7 Atlantide 440.000 (3,5%). Su Iris Sleepers 515.000 (3,1%). Su Tv8 X Factor 436.000 (3%). Sul Nove Pelham 1 2 3: Ostaggi in Metropolitana 387.000 (2,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.282.000 (20,3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.379.000 (16,1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.555.000 (7,3%) e Un Posto al Sole 1.817.000 (8,6%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.209.000 (5,7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.574.000 (7,4%). Su Rete4 Stasera Italia 1.021.000 (4,8%) e 775.000 (3,7%). Su Rai2 Tg2 Post 795.000 (3,8%). Su Tv8 100% Italia 456.000 (2,2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! 636.000 (3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.304.000 (24,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.593.000 (21,1%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 2.553.000 (14%), Blob 1.066.000 (5,4%) e Via dei Matti N° 0: 970.000 (4,7%). Su Italia1 NCIS 830.000 (4,4%). Su Rete 4 Tempesta D’Amore 745.000 (3,7%). Su Rai2 NCIS 470.000 (2,7%) e Una Scatola al Giorno 365.000 (1,8%). Su Tv8 Celebrity Chef 387.000 (2,1%). Sul Nove Cash or Trash Chi Offre di Più? 366.000 (2%). Su La7 Lingo Parole in Gioco con Caterina Balivo 204.000 (1,2%). Così i tiggì delle 20: Tg1 5.082.000 (25,2%), Tg5 4.403.000 (21,6%), TgLa7 1.160.000 (5,7%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 572.000 (10,6%). Su Canale 5 Tg5 Notte 393.000 (12,6%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 524.000 (8,6%). Su Rai2 Belve 457.000 (3,9%). Su Italia1 Alice attraverso lo Specchio 324.000 (4,3%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali 100.000 (3,8%).

Nel daytime così al pomeriggio: su Rai1 Il Paradiso delle Signore 1.727.000 (20,8%) e La Vita in Diretta a 2.444.000 e 22.1% (presentazione 1.964.000 e 22.7%). Su Canale5 Beautiful 2.517.000 (20,1%), Una Vita 2.241.000 (19,5%), Uomini e Donne 2.517.000 (26,1%), Amici 1.747.000 (21,2%), Grande Fratello Vip7 1.543.000 (18,4%). Pomeriggio Cinque 1.829.000 (16,8%). Su Rai 2 Ore 14 659.000 (5,9%), BellaMà si attesta sul 4% (336.000), Nei tuoi Panni 207.000 (2,1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum 691.000 (6,3%). Su La7 Tagadà 328.000 (3,6%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA