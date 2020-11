Ascolti Tv 2 novembre 2020, uno spettatore su 5 guarda il Gf Vip

Ascolti Tv lunedì 2 novembre 2020. Su Rai 1 Cavalli di Battaglia, in onore di Gigi Proietti, ha conquistato 4.505.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.19 – la quindicesima puntata di Grande Fratello Vip 5 è stata vista da una media di 3.279.000 spettatori pari al 19,4% di share con in seconda serata GF Vip Live 796.000 (18,6%) e GF Vip Night 1.395.000 (28,2%). Su Rai3 Report 2.709.000 (11%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.183.000 (6,2%). Su Italia 1 Final Score 1.490.000 (6%). Su Rai2 American’s Great Divide Da Obama a Trump 497.000 (2,2%). Su La7 Grey’s Anatomy 604.000 (2,7%) con l’edizione straordinaria del TgLa7 721.000 (3,2%). Su Tv8 Gomorra 662.000 (2,6%). Sul Nove Riaccendiamo i Fuochi 268.000 (1%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 5.087.000 (18,1%). Su La7 Otto e Mezzo 2.087.000 (7,4%). A seguire Ciao Proietti, Ciao Maestro 1.328.000 (4,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.452.000 (5,2%) nella prima parte e 1.319.000 (4,7%) nella seconda. Su Rai2 TG2 Post 1.145.000 (4,1%). Su Italia1 CSI 1.248.000 (4,5%). Su Rai3 Rai Parlamento Speciale 1.132.000 (4,2%). Su Tv8 Guess My Age 718.000 (2,6%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 611.000 (2,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.081.000 (22,5%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.861.000 (17,5%). Va forte il Tg1 delle 20 con 7.051.000 (27%). In seconda serata su Rai1 Sette Storie 862.000 (10,3%). A seguire Techetechetè 350.000 (8,1%). Su Rai2 Rai News con gli aggiornamenti sull’attentato di Vienna 305.000 (3,4%) e Stracult Live Show 133.000 (3%). Su Rai 3 Tg3 Lineanotte 676.000 (7,8%). Su Italia1 Tiki Taka 356.000 (4,7%).

Nel daytime da segnalare Storie Italiane con Eleonora Daniele (17,5%) che supera Mattino 5 (15,7%). La Vita Diretta con Alberto Matano 2.668.000 (18,2%). Non decolla È Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 1.661.000 (12,7%), mentre al pomeriggio Oggi è un Altro Giorno con Serena Bortone registra 2.049.000 (14,3%). Su Tv8 flop Ogni Mattina che oscilla intorno allo 0,6%.

