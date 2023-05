Ascolti Tv 2 maggio 2023, Imma Tataranni in replica affonda l'Isola. Affari tuoi sfiora i 5 milioni

Ascolti 2 maggio 2023, in prima serata su Rai1 la seconda stagione in replica di Imma Tataranni Sostituto Procuratore fa meglio dell’Isola dei Famosi di Canale 5. Una media di 3.340.000 spettatori pari al 18.4% per Imma mentre – dalle 21.49 all’1 – la terza puntata de L’Isola dei Famosi 17 registra una media di 2.383.000 spettatori pari al 17% di share. Su Rai2 – dalle 21.44 alle 0.13 – l’ultima puntata della seconda edizione di Dalla Strada al Palco 1.081.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 – dalle 21.43 all’1.05 – Le Iene 1.248.000 pari all’8.9%. Su Rai3 CartaBianca 836.000 e 4.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro 763.000 con il 5.1% di share. Su La7 diMartedì 1.245.000 e share del 7.1% mentre diMartedì Più 401.000 e il 5.4%. Su Tv8 Quattro Matrimoni 225.000 con l’1.3%. Sul Nove Presa Mortale 322.000 e l’1.6%.

In fascia Access prime Time su Rai1 Cinque Minuti con Vespa che ospita Renzi 4.444.000 con il 21.9%. A seguire Affari Tuoi sfiora i 5 milioni (4.959.000 spettatori con il 22.9%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.937.000 e 17%. Su Rai2 Tg2 Post 794.000 con il 3.7%. Su Italia1 NCIS 1.349.000 con il 6.3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.492.000 (7.1%), Un Posto al Sole 1.752.000 (8%). Su Rete4 Stasera Italia 869.000 (4.2%) e 705.000 (3.2%). Su La7 Otto e Mezzo 1.693.000 (7.8%). Su Tv8 100% Italia 432.000 con il 2%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 622.000, share 2.91%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.398.000 (27.3%). Su Canale 5 Avanti un Altro! Story 2.976.000 (19.4%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 647.000 e l’8.3% di share. Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 244.000 con il 7.6%. Su Rai2 Bar Stella 328.000 con il 5.5%. Generazione Z 121.000 con il 4.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 296.000 con il 4.2%.

