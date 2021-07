Ascolti Tv 2 luglio 2021, in 15 milioni e mezzo per gli azzurri

Ascolti Tv 2 luglio 2021. In prima serata su Rai1 la partita di Euro 2020 Belgio-Italia ha conquistato 15.483.000 spettatori pari al 65,2% di share (primo tempo a 15.024.000 e il 64%, secondo tempo a 15.901.000 e il 66,3%). Bene pre e post partita con 11.518.000 spettatori e 54,2% di share. Per Notti Europee in seconda serata 2.664.000 e 28%. Su Sky la partita degli azzurri è stata vista da 1.956.000 abbonati e l’8,2% di share. Il post partita con Euro Show ha raggiunto la media di 1.175.000 abbonati. Bene su Rai1 anche la partita Spagna-Svizzera nel preserale: 4.891.000 e 34,7%. Agli altri canali in prima serata sono rimaste le briciole. Meglio di tutti Rete4 con Quarto grado le Storie: 916.000 (5,2%). Su Canale5 il film Adaline L’eterna giovinezza 769.000 (3,4%). Su Italia1 Una ragazza e il suo sogno 514.000 (2,3%). Su Rai2 Fascino e morte a Hollywood 369.000 (1,6%). Su Rai3 Beata ignoranza 250.000 (1,1%). Su La7 Joséphine, Ange Gardien 244.000 (1,3%). Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of 176.000 (0,8%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 123.000 (0,5%). Su Iris Il sesto senso 138.000 (0,6%). Su RaiPremium Il Giovane Montalbano 318.000 (1,4%).

In fascia Access prime time numeri bassi per via della partita: su Canale 5 Paperissima Sprint 1.266.000 (5,9%). Su Rai 2 Tg2 Post 316.000 (1,4%). Su Rai 3 Blob 621.000 (3,6%), Nuovi eroi 573.000 (2,95%), Un posto al sole 908.000 (4,2%). Su Italia 1 CSI 509.000 (2,4%). Su Rete 4 Stasera Italia 498.000 (2,5%) nella prima parte e 434.000 (1,9%) nella seconda. Su La7 In onda 448.000 (2,1%). Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 178.000 (0,8%). Su Nove Deal With It 107.000 (0,5%).

Bene in seconda serata Belve con 488.000 e 3,2%, nonostante la concorrenza dei commenti del calcio.

