Ascolti Tv 2 luglio 2019. Vince The Resident ma con il freno a mano tirato

Dopo tante repliche finalmente una prima tv su Rai1. Si tratta della serie The Resident che è stata vista da una media di 2 milioni e 280 mila spettatori pari al 13,40% di share. Su Canale5 la replica di Rosy Abate ha ottenuto il 10,1%. Su Rai2 la semifinale del mondiale di calcio femminile Inghilterra-Usa ha conquistato il 9%, su Rai3 Storie Maledette il 6,2%, su Italia1 Transformers 3 6,2%, su Rete4 Freedom 6,3%, su La7 In Onda 5,9%.



Nel preserale Reazione a catena su Rai1 21,8%, Caduta libera! su Canale5 21,2%. In fascia Access prime time Techetechetè su Rai1 al 17,2%, Un posto al sole su Rai3 al 7,8%, Paperissima Sprint su Canale5 al 14,8%, Stasera Italia su Rete4 al 5%, In Onda su La7 al 7%. Mercoledì 3 Luglio 2019, 11:38

