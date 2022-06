Ascolti Tv 2 giugno 2022, boom di spettatori per la Festa della Repubblica

Ascolti del 2 giugno 2022 in prima serata su Rai1 la replica di Don Matteo 12, gli episodi con ancora Terence Hill, registrano una media di 2.811.000 spettatori pari al 18,9% di share. Su Canale 5 in prima visione La Mia Banda Suona il Pop 1.881.000 (12,4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.052.000 (8%). Su La7 Piazza Pulita 773.000 (6,3%). Su Italia1 l’incontro di Nations League Spagna-Portogallo 1.107.000 (6,6%). Su Rai2 Appena un Minuto 786.000 (4,9%). Su Rai3 il documentario Caro Presidente, con la voce narrante di Walter Veltroni, 348.000 (2,2%). Sul Nove Only Fun Comico Show, con Elettra Lamborghini e i Panpers, 411.000 (2,7%). Su Tv8 Antonino Chef Academy 253.000 (1,6%). Su Sky Quelle Brave Ragazze 265.000 abbonati (0,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 3.788.000 (22,5%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 2.726.000 (16,3%). Su Rai3 La Gioia della Musica 855.000 (5,5%) e Un Posto al Sole 1.305.000 (7,7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.212.000 (7,3%). Su Rete4 Stasera Italia 780.000 (4,9%) e 760.000 (4,5%). Su Rai2 Tg2 Post 822.000 (3,8%). Su Tv8 Celebrity Chef 358.000 (2,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 228.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.357.000 (26,8%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro 2.435.000 (19,9%).

Nel daytime da segnalare la Festa della Repubblica che nella mattinata è stata seguita in tv - sommando gli ascolti di Rai1 e Canale5 - da 3 milioni e mezzo di spettatori e oltre il 53% di share (di cui 2.718.000 e il 40,3% su Rai1). Su Canale5 il Giubileo della Regina 1.044.000 (12,2%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 720.000 (12,3%), su Canale5 X-Style 551.000 (6,1%). Su Rai2 Anni20 Notte 138.000 (1,7%).

