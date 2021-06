Ascolti Tv 2 giugno 2021, il Rino Gaetano di Claudio Santamaria piace anche in replica

Ascolti Tv 2 giugno 2021. In prima serata su Rai1 Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu, la replica della fiction del 2007 con Claudio Santamaria è stata seguita da una media di 3.136.000 telespettatori, pari al 16,5% di share. Su Rai 3 Chi l’ha visto? 2.610.000 (13,4%). Su Canale 5 Il film Bentornato Presidente con Claudio Bisio 1.949.000 (10%). Su Italia 1 Il film Batman vs Superman: Dawn of Justice 944.000 (5,1%). Su Rete 4 Zona Bianca 838.000 (4,6%). Su La7 Atlantide Speciale 299.000 (2,4%) e il film Roma Città Aperta 554.000 (2,7%). Su Rai 2 La partita di beneficenza al Diego Armando Maradona di Napoli 502.000 (2,5%). Su Tv8 Name That Tune Indovina la canzone 2,3% e 466.000. Su Nove Accordi & disaccordi 1,5% e 329.000.

In fascia Access prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il ritorno 4.569.000 (20,4%). Su Canale 5 Striscia la notizia 3.224.000 (14,4%). Su La7 Otto e mezzo 1.254.000 (5,8%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.066.000 (5,2%) nella prima parte e 1.005.000 (4,4%) nella seconda. Su Rai 2 Tg2 Post 1.046.000 (4,6%). Su Rai 3 Blob 994.000 (5,3%), Nuovi eroi 1.090.000 (5,5%), Un posto al sole 1.633.000 (7,4%). Su Italia 1 CSI 963.000 (4,5%).

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta 747.000 (10,5%). Su Rai 3 Tg3 Lineanotte 740.000 (9,5%). Su Italia 1 Il film Capitan Harlock 323.000 (6,6%). Su Canale 5 Il film Benvenuti a Marwen 297.000 (6,4%). Su Rete 4 Confessione Reporter 171.000 (3,5%). Su Rai 2 Re-Start 169.000 (2,2%).

