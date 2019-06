Ascolti Tv 2 giugno 2019, Fazio chiude bene. In crescita Giletti

Ascolti Tv di domenica 2 giugno 2019. Su Rai1 Fabio Fazio con Che tempo che fa chiude la stagione con il 17,5% di share e 3,8 milioni di spettatori di media. Su Canale5 la serie New Amsterdam raggiunge l’11,2% e 2,2 milioni. In crescita su La7 Non è l’Arena con Massimo Giletti all’8,7%. Precede Rai2 con N.C.I.S. al 6,9%, su Rai3 Hellas Verona-Cittadella di serie B al 6,5%, su Italia1 Una notte da leoni 6,5%, su Rete4 Pensavo fosse amore… 3,6%.



Nella fascia Access prime time Paperissima Sprint su Canale5 al 16,7% e 3,5 milioni, F.B.I. su Rai2 6,8%, Stasera Italia su Rete4 al 4,6%. Che ci faccio qui su Rai3 al 3,1%, C.S.I. su Italia1 al 2,8%. Nel Preserale L'Eredità su Rai1 al 24,7%, Caduta libera su Canale5 al 17,4% Processo alla tappa su Rai2 11,5%. In seconda serata Che tempo che fa il tavolo su Rai1 al 15%, La domenica sportiva su Rai2 al 4,3%.

