Ascolti Tv 2 gennaio 2020, Michelle Hunziker è la Mary Poppins di Canale 5

Ascolti Tv giovedì 2 gennaio 2020. Su Rai1 – dalle 21.30 alle 23.59 – Mary Poppins è stata rivista da una media di 3,6 milioni di spettatori pari al 16,2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.42 all’1.14 – la finale di All Together Now 2 oltre 2,8 milioni e il 16,4% di share. Un altro successo per Michelle Hunziker. Su Rai2 Australia 5,2%. Su Italia 1 Top Gun 6,3%. Su Rai3 Vita di Pi 5,5%. Su Rete4 Il Ragazzo di Campagna con Renato Pozzetto 6,3%. Su La7 Il ponte sul fiume Kwai 2,5%. Su Tv8 Un Natale da Cenerentola 2,8%. Sul Nove Ci Vediamo Domani con Enrico Brignano 2,2%. Su Sky Uno Masterchef 9 3,3% nel primo episodio e 3,8% nel secondo episodio.



In fascia Access Prime Time su Rai1 I Soliti Ignoti 5,7 milioni con il 22,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,3 milioni con uno share del 16,9%. Su Rai2 Tg2 Post 4,1%. Su Rai3 Non ho l’età 6,1% e Un Posto al Sole 6,9%. Su Rete4 Stasera Italia 5,4%. Su La7 Otto e Mezzo 5,5%. Su Tv8 Quattro Ristoranti 2,1%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 1,7%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità quasi 5,4 milioni (26,3%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia quasi 3,3 milioni e 16,5%. Da segnalare in seconda serata su Italia1 Ufficiale e Gentiluomo 7,2%. Venerdì 3 Gennaio 2020, 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA