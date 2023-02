Ascolti Tv 2 febbraio 2023, Juventus-Lazio supera pure Che Dio ci Aiuti

Ascolti 2 febbraio 2023 in prima serata su Canale 5 la partita di Coppa Italia Juventus-Lazio ha conquistato una media di 5.178.000 spettatori con il 23.7% di share (primo tempo a 5.565.000 e 24.3%, secondo tempo a 4.810.000 e 23.1%). Su Rai1 Che Dio ci Aiuti 7 ha conquistato 4.306.000 spettatori pari al 21.8% di share (primo episodio a 4.499.000 e il 20.4%, secondo episodio a 4.131.000 e il 23.4%). Su Rai2 The Misfits 709.000 (3.3%). Su Italia1 Harry Potter e il calice di fuoco 1.099.000 (6%). Su Rai3 Splendida Cornice 713.000 (3.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.138.000 (7.5%). Su La7 Piazzapulita 845.000 (5.4%). Su Tv8 Quelle Brave Ragazze 503.000 (2.3%). Sul Nove Sei giorni sette notti 397.000 (1.9%). Su SkyUno MasterChef ha totalizzato 794mila spettatori medi con il 3.4% di share. Il primo episodio 873mila e 3,2%, il secondo 716mila e 3.6%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.817.000 (21.2%). Su Canale5 Striscina la Notizina, in onda dalle 20:33 alle 20:46, 4.203.000 (19.5%. Su Rai2 Tg2 Post 651.000 (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.592.000 e 7.2%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.408.000 (6.5%), Un Posto al Sole 1.581.000 (7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.128.000 (5.2%) e 993.000 (4.3%). Su La7 Otto e Mezzo 1.552.000 (6.9%). Su Tv8 100% Italia 560.000 (2.5%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo in replica 514.000 (2.3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.677.000 e 26.5%. Su Canale5 Avanti un Altro 3.778.000 (21.9%).

Nel daytime al pomeriggio domina Uomini e Donne con una media di 2.956.000 spettatori pari al 28% di share.

