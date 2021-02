Ascolti Tv 2 febbraio 2021, Cristiano Ronaldo e Draghi mattatori della serata

Ascolti Tv 2 febbraio 2021. Il calcio e la politica dominano la serata tv. Su Rai1 la semifinale di Coppa Italia Inter-Juventus ha conquistato una media di 7.984.000 spettatori pari al 28,8% di share. Su Canale 5 Daydreamer Le Ali del Sogno 2.056.000 (9,7%) di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile 1.637.000 (7,7%). Su Italia 1 Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York 1.438.000 (5,9%). Vanno forte i talk: su La7 DiMartedì 2.050.000 (8,8%), su Rai3 #Cartabianca 1.536.000 (6,6%), su Rete4 Fuori dal Coro 979.000 (5,1%). Chiudono tra le generaliste Nove con Sei giorni, Sette notti 442.000 (1,7%) e Tv8 con una Una Proposta seducente 280.000 (1,1%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.456.000 (11,1%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 644.000 (7,1%). Su Canale 5 il Tg5 470.000 (6,5%). Su Rai2 Ti Sento con Pierluigi Diaco con ospite Claudia Gerini che ha cantato Califano (378.000 e 4,9%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 3.632.000 (12,9%). Su La7 Otto e Mezzo 2.309.000 (8,2%). Su Rai2 Tg2 Post 1.999.000 (7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.453.000 (5,4%) nella prima parte e 1.359.000 (4,8%) nella seconda. Su Rai3 Che Succ3de? 1.284.000 (4,8%). Su Italia1 CSI Miami 964.000 (3,5%). Su Tv8 Guess my Age supera come sempre il competitor di Nove: 558.000 (2%) contro 345.000 (1,2%) di Deal with It Stai al gioco.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.693.000 (21,8%). Su Caduta Libera 3.711.000 (17,5%).

I telegiornali: alle 20 Tg1: 6.248.000 (24,7%), Tg5: 4.930.000 (19,1%), TgLa7: 1.804.000 (7%), alle Tg3: 1.804.000 (7%). Tutti i tiggì tengono botta sugli ascolti meno il Tg8 che non è mai decollato. E che non riesce a schiodarsi dallo zero virgola. Anche ieri nell’edizione di mezzogiorno non è andato oltre lo 0,5% con soli 49 mila spettatori.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Febbraio 2021, 11:30

