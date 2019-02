Ascolti Tv sabato 2 febbraio, un trionfo per Maria De Filippi con “C'è posta per te”

Ascolti Tv sabato 2 febbraio 2019. In prima serata trionfa Maria De Filippi con C’è Posta per te con 5,8 milioni di media spettatori e quasi il 30% di share. Su Rai1 la terza puntata di Ora o Mai Più ha conquistato 3,3 spettatori pari al 16,5% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles 5.4% mentre Swat 5.3% di share. Su Italia 1 I Pinguini 4.6%. Su Rai3 Eddie the Eagle 5.9%. Su Rete4 Più Forte Ragazzi! 2.8% di share. Su La7 la serie Little Murders 2.5%. Su Tv8 La Tata dei Desideri 2.3%. Sul Nove Dio Perdona… Io No! l’1.2%.

Domenica 3 Febbraio 2019