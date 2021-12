Ascolti Tv 2 dicembre 2021, c'è Un Professore davanti a Zelig

Ascolti Tv 2 dicembre 2021. In prima serata su Rai1 gli episodi della serie Un professore con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi sono stati visti da una media di 4.653.000 spettatori, pari al 22,2% di share. Su Canale5: Zelig, lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada 3.415.000 (19,5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio 948.000 (5,8%). La7: PiazzaPulita con Corrado Formigli 879.000 (5,3%). Su Italia1: il nono film della serie The War Il pianeta delle scimmie 762.000 (3,8%). Su Rai3: Tonya dedicato alla vita di Tonya Harding, la campionessa di pattinaggio sul ghiaccio, 615.000 (2,8%). Su Rai2: Quelli che, con Mia Ceran, Luca e Paolo 480.000 (2,3%). Su SkyUno la semifinale del talent show canoro X Factor 2021 ha registrato il 2% di share media con 451 mila abbonati. Su Nove: Sparita nel nulla il docufilm sul caso di Elena Ceste, la donna uccisa 374.000 (1,6%). Su Tv8 il film Il tesoro dell’Amazzonia 255.000 (1,2%).

In fascia Access prime time su Rai1 Soliti Ignoti con ospiti Fabio Caressa e Benedetta Parodi 5.214.000 (21,5%), su Canale5 Striscia la Notizia 3.956.000 (16,4%), su Rai3 Un Posto al Sole 1.714.000 (7,1%), su La7 Otto e Mezzo 1.775.000 (7,3%), su Rete4 Stasera Italia 1.005.000 (4,3%) nella prima parte e 882.000 (3,6%) nella seconda, su Rai2 Tg2 Post 780.000 (3,2%).

Nel preserale su Rai1 L’Eredità 4.582.000 (23,2%), Tg1 5.279.000 (23,5%), su Canale5 Caduta Libera 3.696.000 (19,4%), Tg5 4.557.000 (20,1%).

In seconda serata Porta a Porta con ospite Giorgia Meloni 847.000 (9,8%). Su Rai2 Anni 20 Notte 102.000 (1,4%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 13:49

