Ascolti Tv 2 dicembre 2020, Rai1 ha sempre una buona Eredità

Ascolti Tv mercoledì 2 dicembre 2020. Su Rai1 Gigi, che Spettacolo ha conquistato una media di 3.263.000 spettatori pari al 14,1% di share. Su Canale5 la seconda puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 ha registrato 2.053.000 (9,4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.008.000 (9%). Su Italia1 The Legend of Tarzan 1.962.000 (7,9%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia 1.126.000 (5%). Su La7 Atlantide 833.000 (4,9%). Su Rai2 la seconda serata con L’Alligatore 1.000.000 (4,2%). Su Tv8 X Factor 14 540.000 (2,6%). Sul Nove Speciale Accordi & Disaccordi 482.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.074.000 (18,2%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.643.000 (16,7%). Su La7 Otto e Mezzo 2.067.000 (7,4%). Su Rete4 Stasera Italia 1.266.000 (4,7%) nella prima parte e 1.094.000 (3,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.144.000 (4,1%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.341.000 (5%) e Un Posto al Sole 1.815.000 (6,5%). Su Italia1 C.S.I. 1.099.000 (4%). Su Tv8 4 Guess My Age Indovina l’Età 678.000 (2,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 648.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.651.000 (24,8%). Su Canale5 Caduta Libera 3.923.000 (17,5%). Su Italia1 Amici 20 registra 674.000 (3,2%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.694.000 (15,6%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 10:54

