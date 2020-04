Ascolti Tv 2 aprile 2020, Doc conquista 8 milioni e traina Vespa

Ascolti Tv giovedì 2 aprile 2020. Su Rai1 la fiction Doc Nelle Tue Mani con Luca Argentero oltrepassa la soglia degli 8 milioni di media spettatori, pari al 29% di share (primo episodio: 8.201.000 – 27.1%; il secondo: 7.898.000 – 31.2%). Su Canale 5 Pirati dei Caraibi La maledizione della prima luna sfiora i 3 milioni pari all’11,4% di share. Su Rai2 Escape Plan Fuga dall’inferno 4,1%. Su Italia 1 Tokarev 5,4%. Su Rai3 TgR Speciale Viaggio nell’Italia del Coronavirus 2,4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 5,3%. Su La7 PiazzaPulita 5,4%. Su Tv8 La Notte dei Record l’1,9%. Sul Nove Fantozzi Subisce Ancora l’1.8%. Su Iris Dove Osano le Aquile 2,1%. Su Tv2000 Anastasia 2,6%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 la replica dei Soliti Ignoti 6,1 milioni con il 19,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia oltre 5,3 milioni e il 17,1%. Su Rai2 Tg2 Post 3,9%. Su Italia1 CSI 4,5%. Su Rai3 Non ho l’Età 4,5% e Un Posto al Sole 6,3%. Su Rete4 Stasera Italia 4,6%. Su La7 Otto e Mezzo 7,9%. Su Tv8 Guess My Age 2,4%. Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco l’1,6%. Nel Preserale su Rai1 la replica de L’Eredità 4,6 milioni (18,6%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 4,4 milioni (18%). In seconda serata va forte Vespa trainato da Argentero: Porta a Porta è stato seguito da quasi 2 milioni di media con il 15,1% di share. Da segnalare l’ottimo risultato per il Rosario su Tv2000 con 1.435.000 spettatori e il 4,6%. Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2020, 11:39

