Ascolti Tv 2 agosto 2022, bene la Balivo su Rai2. Merita la prima serata più delle solite repliche

Ascolti tv del 2 agosto 2022 in prima serata su Rai1 il film Amore alle Fiji conquista una media di 1.881.000 spettatori pari al 12,9%. Ma perde la sfida con il film di Canale5 Ma cosa ci dice il Cervello? 2.087.000 (15,3%). Su Italia 1 l’ultima puntata di Cornetto Radio Norba Battiti Live condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, accompagnati da Mariasole Pollio: 1.235.000 (11,4%). Su Rai2 la replica di Un’ora sola vi vorrei con Enrico Brignano è stata seguita da 899.000 spettatori pari al 6,1% di share. In seconda serata molto bene il nuovo programma Help!Ho un Dubbio con Caterina Balivo che registra 538.000 spettatori di media con un buon 5,2% di share. Viene da chiedersi perché non sia trasmesso in prima serata al posto di una replica, visto che il programma è fresco, frizzante e divertente. La sfida dei talk vede il successo su Rete4 di Controcorrente Speciale, la prima delle puntate di agosto che vedono al timone Alessandra Viero e non Veronica Gentili: 800.000 spettatori con il 5,7% di share. Su La7 In Onda Prima Serata con Marianna Aprile e Luca Telese che hanno ospitato Giuseppe Conte 693.000 (4,8%). Su Rai3 Filorosso con Giorgio Zanchini in conduzione assieme a Roberta Rei: 542.000 (4,4%). Su Tv8 il film Attacco Glaciale 455.000 (3,1%). Sul Nove il film Il Sesto Giorno 284.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.168.000 (20,6%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.188.000 (14,2%). Su Rai3 Viaggio in Italia 844.000 (5,8%) e Un Posto al Sole 1.254.000 (8,1%). Su Italia1 NCIS New Orleans 937.000 (6,2%). Su La7 In Onda 1.126.000 (7,4%). Su Rete4 Controcorrente 831.000 (5,6%) e 930.000 (6%). Su Rai2 Tg2 Post 813.000 (5,3%). Su Tv8 4 Hotel 442.000 (3%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 284.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.347.000 (29,4%) doppia la replica di Avanti un Altro! su Canale5 (1.567.000 e 14,3%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 1.716.000 (14,4%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Agosto 2022, 11:12

