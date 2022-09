Ascolti Tv 29 settembre 2022, Imma Tataranni a gonfie vele: 25% di share

Ascolti del 29 settembre 2022 in Prima Serata su Rai1 la seconda stagione di Imma Tataranni Sostituto Procuratore continua a gonfie vele: 4.257.000 spettatori pari al 24,8% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.19 – Grande Fratello Vip 7 è stato seguito da una media di 2.495.000 spettatori pari al 19,5% di share (GF Vip Night: 923.000 – 25.8%, Live: 623.000 – 19.3%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.144.000 (7,8%). Su La7 Piazza Pulita 903.000 (6,2%). Su Iris Trappola di Cristallo 551.000 (3%). Su Italia 1 Giuseppe Giacobazzi Gran Varietà 824.000 (4,9%). Su Rai3 Official Secrets Segreto di Stato 711.000 (3,8%). Su Rai2 Tg2 Post 608.000 (3,1%). Il terzo appuntamento di X Factor 2022, su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 621mila spettatori medi con una share del 2,8%. Nei sette giorni, invece, il secondo appuntamento dello show Sky Original prodotto da Fremantle ha complessivamente ottenuto 2.188.000 spettatori medi. Sul 20 Il Cavaliere Oscuro 458.000 (2,6%). Sul Nove Maschi Contro Femmine 331.000 (1,9%). Su Tv8 Spider-Man: Homecoming 269.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.321.000 (20,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.941.000 (18,9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.427.000 (6,9%) e Un Posto al Sole 1.540.000 (7,4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.739.000 (8,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.069.000 (5,2%) e 1.092.000 (5,2%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.076.000 (5,2%). Su Tv8 100% Italia 444.000 (2,1%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 476.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.255.000 (26,5%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.007.000 (19,4%). Su Rai2 l’incontro dei Mondiali di Pallavolo femminile Italia-Kenya 900.000 (8%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 2.448.000 (14,2%). Il Tg1 della sera 5.286.000 (27,3%). Il Tg5 delle 20: 4.125.000 (21%), il Tg La7 della sera: 1.174.000 (6%)

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 763.000 (11,9%). Su Canale 5 Tg5 Notte 430.000 (17,2%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan paga il traino basso: 205.000 e 1,6% è la media ma poi cresce (Ancora 5 Minuti su Rai2: 220.000 e 2.5%). Su Rai 3 Ossi di Seppia 215.000 (1,6%) e 207.000 (1,9%). Il Tg3 Linea Notte 272.000 (4%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 Storie Italiane 852.000 (19,6%) e 881.000 spettatori (17,2%). Su Canale5 Mattino Cinque News 1.171.000 (25,2%) e 968.000 (22,4%). In tarda mattinata su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 1.554.000 (16,2%). Su Canale 5 Forum 1.587.000 (22,2%). Su Rai2 I Fatti Vostri 501.000 (8,9%) e 856.000 (9,3%). Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.580.000 (15,8%), Il Paradiso delle Signore 1.754.000 (20,9%). Dopo il Tg1 (1.336.000 e 16,6%) Vita in Diretta 1.785.000 e 18,9% (presentazione: 1.537.000 e 19%). Su Canale5 Uomini e Donne 2.339.000 (23,7%), Amici 1.591.000 (19%), il daytime di Grande Fratello Vip 1.400.000 (17%), Pomeriggio Cinque 1.273.000 (15%) e 1.571.000 (16,3%). Su Rai2 cresce Bella Mà con Pierluigi Diaco 299.000 e 3,5% (saluti di 14 minuti: 370.000 e 4,6%).

