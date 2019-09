Ascolti Tv 29 settembre 2019, Fazio raddoppia share di Rai2 ma dimezza il suo di Rai1

Ascolti Tv domenica 29 settembre 2019, Su Rai1 la fiction Imma Tataranni Sostituto Procuratore è stata vista da una media vicina ai 4,4 milioni di spettatori pari al 20,1% di share. Al secondo posto su Canale 5 Live Non è la D’Urso (media di 1,8 milioni spettatori pari all’11,9% di share). Su Rai2 Che Tempo che Fa supera 1,9 milioni di spettatori pari all’8,2% - raddoppia gli ascolti domenicali di Rai2 ma dimezza lo share che faceva a Rai1 - mentre Che Tempo che Fa Il Tavolo fa l’8,5% con 1,5 milioni. Su Italia 1 Indipendence Day: Rigenerazione 8,3%. Su La7 Non è l’Arena un milione di media e 5,6%. Su Rai3 Il Borgo dei Borghi 4,3%. Su Rete4 Prisoners 3,8% di share. Su Tv8 4 Hotel 1,9%, sul Nove Rubio, alla ricerca del gusto perduto 1,5%.



In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4,1 milioni (18%), su Canale 5 Paperissima Sprint 2,8 milioni (12,1%). Su Rai 2 Che Tempo che Farà 5% con 982.000 spettatori. Su Italia1 CSI 5,7%. Su Rete 4 Stasera Italia 4,7%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3,3 milioni (18,3%). Su Canale 5 Caduta Libera 2,9 milioni (16,6%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 923.000 spettatori, pari al 5,5% di share.



Al pomeriggio Domenica In registra 2,5 milioni e il 17,1% nella prima parte, 2,1 milioni e 16,4%. In seconda serata la Domenica Sportiva (9%) vince il derby con Tiki Taka (8,4%). Lunedì 30 Settembre 2019, 11:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA