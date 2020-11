Ascolti Tv 29 novembre 2020, Fazio, D'Urso e Giletti si tengono bene in quota

Ascolti Tv domenica 29 novembre 2020. Su Rai1 in prima visione la terza puntata di Vite in Fuga ha conquistato 4.329.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.25 – Live Non è la D’Urso 2.132.000 e il 12,9%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa 2.846.000 (10,5%) mentre Che Tempo Che Fa Il Tavolo 1.438.000 (7,6%). Su La7 Non è L’Arena 1.432.000 e il 5,3% nella prima parte (in onda dalle 20.36 alle 22.45) e 1.011.000 e 7% nella seconda (22.50-0.59). Su Sky Sport Napoli-Roma 1 milione e 716 mila abbonati di media e il 6,3% di share. Su Italia1 World War Z 1.535.000 (6,2%). Su Rai2 NCIS Los Angeles 1.314.000 (4,7%) e NCIS New Orleans 1.211.000 (4,6%). Su Rete4 Johnny Stecchino 814.000 (3,6%). Su Tv8 I Delitti del BarLume - Donne con le Palle 529.000 (2,2%). Sul Nove Stevanin Non ricordo di averle uccise 352.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.980.000 (17,8%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.620.000 (12,9%). Su Italia1 CSI 1.147.000 (4,1%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 1.075.000 (3,9%) nella prima parte e 1.020.000 (3,6%) nella seconda. Su Tv8 4 Ristoranti 735.000 (2,6%). Sul Nove Little Big Italy 459.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.252.000 (21,7%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.433.000 (14,4%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 938.000 (4,4%), nella prima parte e 1.160.000 (4,9%) nella seconda. Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.521.000 (14,2%). Su TV8 dalle 17.49 alle 20.13 la differita del Gran Premio di Formula 1 registra una media di 1.508.000 spettatori con il 6,7% di share.

