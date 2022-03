Ascolti Tv 29 marzo 2022, vince l'Italia ma al martedì Rai2 è sempre più Tonica

Ascolti del 29 marzo 2022. In prima serata su Rai1 Turchia-Italia ha conquistato una media di 5.206.000 spettatori pari al 21,6% di share. Su Canale5 il film Il diavolo veste Prada 2.487.000 (12%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile 1.986.000 (11%). Su Italia1 La Pupa e il Secchione Show 1.228.000 (8,2%). Su La7 DiMartedì 1.236.000 (6,1%). Su Rai3 #Cartabianca 1.128.000 (5,8%). Su Rete4 Fuori dal Coro 947.000 (5,6%). Su Tv8 Italia’s Got Talent Special Edition 419.000 (2%). Sul Nove Solo 2 ore 360.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Striscia la Notizia 3.771.000 (15,4%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 1.490.000 (6,1%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.293.000 (5,7%) e Un Posto al Sole 1.829.000 (7,5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.539.000 (6,4%). Su Rai2 Tg2 Post 1.380.000 (5,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.046.000 (4,5%) e 979.000 (4%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 428.000 (1,8%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 338.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.502.000 (25,3%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.187.000 (18,4%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 768.000 (6,9%), su Canale5 X Style 582.000 (5,7%), su Rai2 Tonica con Andrea Delogu 508.000 (7,9%), Tg3 Linea Notte 437.000 (5,7%).

Nel daytime su Rai1 vanno forte Il Paradiso delle Signore 2.036.000 (20,4%) e La Vita in Diretta 1.744.000 (18%) e 2.074.000 (18,9%). Anche se nel programma di Alberto Matano le casalinghe che guardano la tv si saranno chieste cosa significhi il termine “trombamici” utilizzato in un’intervista realizzata dall’inviato Stefano Buttafuoco. Comunque netto il successo di Vita in diretta nei confronti di Pomeriggio 5 su Canale5: 1.135.000 (11,6%) e 1.282.000 (11,6%). Mentre va fortissimo Uomini e Donne 2.732.000 (23,8%). Da segnalare l’ottima performance a mezzogiorno di Fatti Vostri su Rai2 che ha raggiunto il 10% di share (1.012.000 spettatori di media).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 11:29

