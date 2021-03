Ascolti Tv 29 marzo 2021, Makari chiude al 26,3%. L'Isola al 18,8%

Ascolti Tv 29 marzo 2021. Prima serata su Rai1 la puntata finale di Màkari ha conquistato una media di 6.451.000 spettatori pari al 26,3% di share. Su Canale5 L’Isola dei Famosi 3.394.000 (18,8%). Su Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile 1.122.000 (5%). Su Rai3 Presadiretta 1.628.000 (6,3%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.007.000 (4,7%). Su Italia1 Il ritorno di Xander Cage 1.487.000 (5,9%). Su La7 Il processo di Norimberga 636.000 (3,2%). Su Tv8 la replica di Alessandro Borghese 4 Ristoranti 515.000 (1,9%). Sul Nove Breakdown La trappola 393.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.548.000 (20,2%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.733.000 (17,2%). Su La7 Otto e Mezzo 2.078.000 (7,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.162.000 (4,4%) nella prima parte e 1.170.000 (4,2%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.089.000 (3,9%). Su Italia1 C.S.I. Miami 1.533.000 (5,7%). Su Rai3 Via dei Matti n°0 con Bollani 1.422.000 (5,5%) e Un Posto al Sole 1.861.000 (6,8%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 595.000 (2,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 480.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.440.000 (23,3%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.549.000 (19,3%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 3.146.000 (15,4%). Alle 19 Tg3: 2.267.000 (13,3%), alle 20 Tg1: 5.948.000 (24,6%), Tg5: 4.893.000 (19,8%), TgLa7: 1.466.000 (5,9%).

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 1.116.000 (9,3%). Su Canale5 Tg5 Notte 788.000 (17%). Su Rai2 Ve ne siete mai accorti? Con Maurizio Battista risale la china 394.000 (4%). Su Italia1 Pitch Black 473.000 (4,6%). Su Rai3 Che Ci Faccio Qui 802.000 (4,6%). Su Rete4 Possession Una storia romantica 121.000 (2,1%). Su La7 TgLa7 146.000 (2%). Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 298.000 (1,4%). Sul Nove Con Express Impatto criminale 92.000 (0,7%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 11:21

