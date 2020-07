Ascolti Tv 29 luglio 2020, Marco Liorni sul trono: è il più visto dell'intera giornata

Ascolti Tv mercoledì 29 luglio 2020. Su Rai1 Superquark raggiunge la media di 2 milioni di spettatori e l’11,6% di share. Più o meno lo stesso ascolto della serie su Canale 5 Come Sorelle all’11,4% di share. Su Rai3 l’ultima puntata di Chi l’ha visto? chiude all’8,6%. Su Italia 1 Chicago Fire 7,6%. Su Rai2 Novantesimo Minuto Notte Goal fa il 5,5% in prima serata e il 7,2% in seconda contro il 5,3% di Pressing Serie A su Italia 1. Tornando alla prima serata su Rete4 Mediterraneo 4%. Su La7 Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? 2,4%. Su Tv8 Madame 2,6%. Sul Nove Percy Jackson e Gli Dei Dell’olimpo Il Mare Dei Mostri 1,8%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3,2 milioni e 16,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,5 milioni e 13,4%. Su Rai2 Tg2 Post ha 4,2%. Su Rete4 Stasera Italia News 5,2% nella prima parte 5,4% nella seconda. Fa meglio su La7 In Onda 5,6%.Su Italia1 CSI 4,3%. Su Rai3 La Dedica 4,6%. Un Posto al Sole 6,9%. Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti 1,9%. Sul Nove la replica di Little Big Italy 1,5%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3,3 milioni e 24,1%. Il programma più visto dell'intera giornata televisiva. Su Canale 5 la replica di The Wall 1,7 milioni (13,2%). Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA