Ascolti Tv 29 giugno 2022, Chi l'ha visto? Tutti l'hanno visto

Ascolti tv del 29 giugno 2022 in prima serata su Rai1 il film Modalità Aereo è stato visto da una media di 2.311.000 spettatori pari al 15,8% di share. Secondo posto per Chi l’ha Visto? su Rai3 1.843.000 (14%). Su Italia 1 Chicago Fire 1.149.000 (8,2%). Su Canale 5 invece continua a perdere quota di ascolti la serie L’Ora Inchiostro contro Piombo 989.000 (7,1%). Su Rai2 i Campionati del Mondo di Pallanuoto 887.000 (5,6%) e La Signora di Purity Falls 353.000 (2,8%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 568.000 (5%). Su La7 Atlantide Storie di Uomini e di Mondi 453.000 (4,2%). Su Tv8 Chi Vuole Sposare mia Mamma? con 344.000 (2,3%). Sul Nove Stand Up Comici in Prova 221.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.938.000 (18,6%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.229.000 (14,2%). Su Italia1 NCIS 1.133.000 (7,3%). Su Rai3 Generazione Bellezza 763.000 (5,1%) e Un Posto al Sole 1.532.000 (9,7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.137.000 (7,3%). Su Rete4 Controcorrente 751.000 (4,9%) e 762.000 (4,8%) Su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef 350.000 (2,2%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 219.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.222.000 (27,7%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 1.693.000 (15,1%). Su Rai2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 507.000 (3,6%). Su Italia1 CSI Miami 514.000 (3,9%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 1.633.000 (13,2%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 525.000 (10,5%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 649.000 (11,3%). Su Canale 5 Tg5 Notte 373.000 (5,2%). Su Rai2 Una Pezza di Lundini 134.000 (1,9%).

