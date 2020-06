Ascolti Tv 29 giugno 2020, arriva l'estate. Ecco chi ha cominciato bene e chi no

Ascolti Tv lunedì 29 giugno 2020. È cominciata l’estate anche in tv. Ieri sono salpati diversi programmi, dall’andamento più o meno positivo per quanto riguarda gli ascolti. Sono partiti con il vento in poppa Marco Liorni con Reazione a Catena (oltre 3,2 milioni di spettatori e il 22,8%), Uno Mattina Estate con Alessandro Baracchini e Barbara Capponi (17,1%) e Vita in Diretta Estate con Marcello Masi e Andrea Delogu (15,3%). Si sono difesi bene Anna Falchi e Beppe Convertini (12,5%), nonostante la puntata ridotta per lasciare spazio al Papa. Su La7 la prima di In Onda ha registrato il 5,3% perdendo la sfida con Stasera Italia di Veronica Gentili su Rete 4 (5,7%). Agorà estate con Roberto Vicaretti 6,9%. In seconda serata la prima di Sette Storie di Monica Maggioni 7,7% è risultato più alto nella fascia, davanti all’ottimo 7% di Arbore. Mentre la Maggioni ha tolto ascolti a Linea Notte (3,2%), superato anche dal Calcio Fiorentino di Italia 1 (6,8%). Mezzo flop di ascolti per Ogni Mattina con Alessio Viola e Adriana Volpe fermo all’1% e per Tg8 all’1,2%. Certo siamo ancora agli inizi, tuttavia gli sforzi compiuti dalla produzione avrebbero fatto immaginare qualcosa in più dell’1% di share all'avvio.



In prima serata su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica ha conquistato una media di 4,3 milioni pari al 22,3% di share. Su Canale 5 Mission Impossible: Protocollo Fantasma solo il 7,7%. Su Rai2 Made in Sud 7,4%. Su Italia 1 Le Iene presentano: Com’è Morto Marco Pantani? l’8,3%. Su Rete4 Quarta Repubblica 7,1%. Su Rai3 Attacco al Potere 4,8%. Su La7 La Famiglia di Ettore Scola 2,4%. Su Tv8 Karate Kid III La Sfida Finale l’1,1%. Sul Nove La Vendetta di Carter 1,7%. Su Iris Highlander L’Ultimo Immortale 2,2%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Anteprima Vasco La Tempesta Perfetta 19,7% e Soliti Ignoti Il Ritorno 4,9 milioni con il 23,5%. Su Canale 5 la prima puntata della nuova stagione di Paperissima Sprint 14,5%. Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Giugno 2020, 11:49

