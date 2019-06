Ascolti Tv 29 giugno 2019, ma come è vecchio il sabato sera di Rai1. Nel pomeriggio 5,2 milioni per l'Italia femminile

Ascolti Tv di venerdì 28 giugno 2019. Un sabato sera tutto per gli over rimasti a casa, quello di Raiuno con Techetechetè Superstar in prima serata che ha raggiunto il 16,4% di share e una media che ha sfiorato i 2,5 milioni di spettatori. A seguire il polveroso, dal punto di vista televisivo, Premio Biagio Agnes (11,6%). E meno male che alla stessa ora Raidue ha proposto la replica del Tg2 Dossier con la splendida intervista confessione realizzata a Vasco Rossi, a cura di Carola Carulli, andata in onda sabato 25 maggio alle 23:25 su Rai2. Tornando alla prima serata di ieri sera su Canale5 la replica di Ciao Darwin 7 fa il 14% e 1,8 milioni. Su Rai2 con Ossessione senza fine 6,8%, su Italia1 Asterix alle Olimpiadi 6,3%, su Rete4 Una vita 6,1%. In simulcast su Real Time, Nove e Radio Italia Tv "Il Concerto", in onda in diretta da Palermo e presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, 5,5%.

Su Rai3 Ogni cosa è illuminata 4,7%, su La7 Little Murders 2,5%.



In fascia Access prime time Paperissima Sprint su Canale5 al 14,8%, Otto e mezzo su La7 al 6,5%, Stasera Italia Estate su Rete4 al 6,1% (con una media del 7,3% nella seconda parte).

Nel Preserale Reazione a catena su Rai1 al 21,7%, Caduta libera! su Canale5 al 18,8%. Ma il vero boom della giornata lo fa registrare su Rai1 nel pomeriggio la partita Italia-Olanda, quarto di finale dei Mondiali femminili di calcio: 5.223.000 spettatori con il 37,9% (20% nel post partita).

Domenica 30 Giugno 2019, 11:24

