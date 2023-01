Ascolti tv 29 gennaio 2023, domenica sera Lobosco arresta tutti

Ascolti Tv domenica 29 gennaio 2023, su Rai1 la fiction Le Indagini di Lolita Lolobosco 2 ha conquistato una media di 5.073.000 spettatori pari al 27.7% di share. Su Canale 5 il film E’ per il Tuo Bene 1.842.000 (9.5%). Su Rai2 NCIS Los Angeles 829.000 (4%) e Blue Bloods 803.000 (4%). Su Italia1 il film The Legend of Tarzan 1.159.000 (6%). Su Rai3 da una dalle 20.33 alle 22.29 Che Tempo Che Fa 2.221.000 (10.8%)e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.241.000 (8.3%). Su Rete4 Zona Bianca 646.000 e 4.4%. Su La7 Non è l’Arena 996.000 (6.8%). Su Tv8 4 Hotel 475.000 e 2.7%. Sul Nove Only Best Comico Show 283.000 (1.5%).

In fascia Access Prime Time Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.973.000 (23.9%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.995.000 e 14.4%. Su Rai3 presentazione di Che Tempo che fa 1.536.000 e 7.6%. Su Italia1 NCIS1.233.000 (6%). Su Rete 4 Controcorrente 826.000 (4%) e 738.000 (3.5%). Su La7 In Onda 934.000 e 4.5%. Su Tv8 Quattro Ristoranti 697.000 spettatori pari (3.4%) Sul Nove Little Big Italy 376.000 con l’1.8%.

Nel daytime al pomeriggio Domenica In 2.778.000 e 19.9%, nella prima parte, 2.662.000 (21.6%) nella seconda parte e 2.480.000 con il 19.6% nella terza parte. Da Noi… A Ruota Libera 2.208.000 (15.8%). Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi 3.089.000 (23.2%). A seguire Verissimo 2.753.000 spettatori con il 21.9%, nella prima parte, e 2.864.000 spettatori con il 20%, nella parte denominata Giri di Valzer.

