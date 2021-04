Ascolti Tv 29 aprile 2021, L'Isola non arriva a Un Passo dal Cielo

Ascolti Tv 29 aprile 2021. In prima serata su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo è stata seguita da una media di 4.747.000 spettatori pari al 20,2%. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.06 - L’Isola dei Famosi 15 ha registrato una media di 2.871.000 spettatori e il 16,5% di share (18,6% sugli under 54 e 31% sulle donne 20-24 anni. Il picco di spettatori 3.677.484). Su Tv8 l’incontro di Europa League Manchester United-Roma ha registrato una media di 1.704.000 (7%), nel primo tempo 2.191.000 e l’8,1%, nel secondo 1.416.000 (6,2%). Su Sky 1.031.000 abbonati (3,9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.087.000 (5,8%). Su La7 Piazza Pulita 1.030.000 (5,4%). Su Italia 1 Transformers 4: 947.000 (4,8%). Su Rai3 Amore Criminale 1.212.000 (4,9%). Sul Nove Un Amore a Cinque Stelle 492.000 (2,1%). Su Rai2 Anni 20: 411.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.063.000 (19,1%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.088.000 (15,3%). Su Rai2 Tg2 Post 937.000 (3,5%). Su Italia1 CSI 1.127.000 (4,3%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0: 1.408.000 (5,8%), Un Posto al Sole 1.757.000 (6,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.355.000 (5,4%) nella prima parte e 1.127.000 (4,2%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 1.985.000 (7,6%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 483.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.439.000 (23,3%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.621.000 (19,6%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta con ospite il generale Figliuolo 1.035.000 (10%). Su Canale 5 in terza serata Tg5 Notte 655.000 (15,3%). Su Italia1 Interceptor (Mad Max) 369.000 (7,5%). Su Rai 3 Sopravvissute 779.000 (4,7%). Su Rete 4 Arrangiatevi 209.000 (4,5%). Su Rai2 la serie 911: 256.000 (1,7%), Il Lato Positivo 136.000 (1,4%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 11:10

