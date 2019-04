Ascolti Tv 29 aprile 2019, Montalbano vince anche in replica ma il Grande Fratello lo segue da vicino

Ascolti Tv di lunedì 29 aprile 2019. Montalbano è sempre Montalbano, anche in replica. Ma il Grande Fratello dimostra di non temere il confronto. Su Rai1 la fiction con Luca Zingaretti ha ottenuto una media superiore ai 5,6 milioni di spettatori pari al 24,2% di share. Su Canale 5 la quarta puntata del Grande Fratello (finita all’una e mezza di notte) è stata seguita da una media di 3,2 milioni e 19,3% (Grande Fratello Night di 9 minuti 24,8%). Su Rai2 Made in Sud ha conquistato 1,8 milioni e l’8,4%. Su Rai3 Report 5,5%. Su Italia 1 Star Wars L’Impero Colpisce Ancora 4,3%. Su Rete4 Quarta Repubblica 3,3%. Su La7 la serie Body of Proof 1,9%. Su Tv8 Rocky V 1,5%. Sul Nove Little Big Italy 1,6%.



Nella fascia Access Prime Time appassionante pareggio tra i Soliti Ignoti di Rai1 e Striscia la Notizia di Canale 5 con il tapiro ad Allegri: 4,8 milioni e 18,8% per entrambi. Su Rai2 Tg2 Post 3,4%. Su Italia1 CSI 4,9%. Su Rai3 Un Posto al Sole 7,1%. Su Rete4 Stasera Italia 4,1%. Su La7 Otto e Mezzo 7,2%. Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 2%. Sul Nove Boom 1,1%. Nel Preserale L’Eredità 4,3 milioni (24%). Su Canale 5 Caduta Libera 3,6 milioni (20,3%).

In seconda serata su Rai1 Che Fuori Tempo Che Fa 1,5 milioni di media e il 12,8% di share contro il Grande Fratello. A seguire S’è Fatta Notte 8%. Su Canale 5 X Style 14,6%. Su Rai2 Povera Patria con Annalisa Bruchi che ha ospitato Matteo Salvini 6,5%. Su Rai 3 Prima dell’Alba con Salvo Sottile 4,7%. Al mattino va sempre forte Eleonora Daniele con Storie Italiane che sfiora il 20%. © RIPRODUZIONE RISERVATA