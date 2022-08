Ascolti Tv 29 agosto 2022, Porro si fa la zuppa di share. Bene Damilano alla prima

Ascolti del 29 agosto 2022 in prima serata su Rai1 la miniserie inglese Quiz 1.520.000 (11,1% di share). Su Canale 5 la prima tv del film Uno di Famiglia 1.571.000 (10,8%). Su Rete4 – dalle 21.25 alle 0.50 – il ritorno di Quarta Repubblica 978.000 (8,4%). Su Rai2 per i Mondiali di Pallavolo Maschile Italia-Turchia 1.291.000 (7,9%). Su Italia 1 la nona stagione di Chicago PD 1.139.000 (7,1%). Su Rai3 – dalle 21.36 alle 23.13 – la nuova stagione di Presa Diretta 1.010.000 (6,6%). Su La7 La Corsa al Voto 473.000 (3,2%). Sul Nove Mr and Mrs Smth 441.000 (3,1%). Su Tv8 la terza stagione di Gomorra La Serie 398.000 (2,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.440.000 (19,4%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.635.000 (14,9%). Su Rai3 la prima della striscia Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano 1.323.000 (7,7%), Un Posto al Sole 1.357.000 (7,6%). Su Rete4 Controcorrente 935.000 (5,4%) e 1.100.000 (6,2%). Su La7 In Onda 1.019.000 (5,7%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.096.000 (6,3%). Su Tv8 4 Hotel 534.000 (3,1%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 238.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena di Marco Liorni va sempre forte nonostante il ritorno di Gerry Scotti: 3.569.000 (27,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.226.000 (18%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 1.928.000 (14%).

In Seconda Serata su Rai1 Cose Nostre 298.000 (6,1%). Su Canale 5 Tg5 Notte 544.000 (7%). Su Italia1 The Cleaning Lady 556.000 (5,2%), Pressing Lunedì 256.000 (6,2%). Su Rai2 Calcio Totale Estate 394.000 (3,8%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 287.000 (5,1%). Su Rete 4 Per chi suona la campana 100.000 (3,4%).

