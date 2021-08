Ascolti Tv 29 agosto 2021, il film con Favino e Giuseppe Fiorello vince una serata tiepida

Ascolti Tv 29 agosto 2021. In prima serata su Rai1 il film commedia Chi M’Ha Visto con con Pierfrancesco Favino, Giuseppe Fiorello ha conquistato una media di 2.143.000 spettatori pari al 12,7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.26 alle 23.51 – la terza stagione della serie Grand Hotel Intrighi e Passioni 1.579.000 (9,9%). Su Rai2 la dodicesima stagione di NCIS Los Angeles in prima tv 1.175.000 (6,2%) e la sesta stagione di NCIS News Orleans 1.223.000 6,8%, a seguire La Domenica Sportiva 981.000 (8,7%), L’Altra DS 325.000 (6,3%). Su Italia1 il film Matrimonio al Sud con Massimo Boldi 1.043.000 (6,1%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate 895.000 (5,3%). Su Rete4 Pressing Serie A 538.000 (3,1%) nella prima parte dalle 22 alle 22.43 e 383.000 (3,9%) nella seconda dalle 22.49 alle 0.55. Su La7 Atlantide 376.000 (2,9%). Su Tv8 in prima visione free Masterchef Italia 10 435.000 (2,9%). Sul Nove Air Force One 372.000 (2,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè dedicata a Massimo Ranieri 3.707.000 (19,9%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.240.000 (12%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 891.000 (5%) nella prima parte e 979.000 (5,2%) nella seconda. Su Italia1 NCIS 844.000 (4,6%). Su Rai3 Sapiens 780.000 (4,2%). Su La7 Meraviglie Senza Tempo 336.000 (1,8%). Su Tv8 Quattro Hotel 419.000 (2,3%). Sul Nove Little Big Italy 241.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.297.000 (22,6%). Su Canale 5 100 di Questo Giorno 881.000 (6,2%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 568.000 (4,4%), FBI 678.000 (4,1%). Su Rai3 le edizioni TgR 2.491.000 (16,4%). Su Tv8 la differita del Gran Premio di Formula 1 903.000 (6,4%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Agosto 2021, 10:57

