Ascolti Tv, 29 agosto 2019. Il Tg1 affossa Rai1, è crisi. E il biscione gongola

Giovedì 29 Agosto 2019, 12:48

. L’estate 2019 non è certo da incorniciare per quanto riguarda gli ascolti della rete ammiraglia di Viale Mazzini.. Il distacco è sceso sotto i tre punti di share, quando fino a qualche mese fa era dagli 8 punti in su. Ieri sera:. E lo speciale Tg1 in prima serata “I giorni della crisi” ha perso altri punti (è sceso addirittura sotto la soglia del 9%, con l’8,3%).Leggi anche >Ma anche Rai1 ha i suoi problemi di ascolti. Ieri sera, tanto per fare un esempio, lo Speciale Tg1 ha danneggiato la media, perdendo rispetto a SuperQuark di una settimana fa ben 5,4% di punti share. La prima serata è stata vinta da Canale 5 con Windstorm 15,2% (2,8 milioni, il doppio dello Speciale Tg1).Ma quello che fa più riflettere è la. A Rai1 quest’anno non hanno funzionato neanche le repliche. Anche perché di Don Matteo la gente non ne può più., ma né il Tg1 né la prima serata della rete ammiraglia ne traggono vantaggio. Nella media estiva Rai1 e Canale 5 sono appaiate nelle 24 ore (media intorno al 14%), mentre in prima serata vale lo stesso discorso. Quindi il Biscione quest’anno è minaccioso anche in estate (con la d’Urso e la De Filippi in ferie). Merito della programmazione Mediaset o colpa di quella di Rai1?