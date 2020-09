Ascolti Tv 28 settembre 2020, il Gf Vip accelera ma Amendola non si fa superare. Ripartenza ok per Striscia. Bene la Clerici

di Marco Castoro

Ascolti Tv lunedì 28 settembre 2020. Su Rai1 la fiction in prima visione Nero a Metà 2 con Claudio Amendola è stata vista 4.862.000 spettatori pari al 19,2% di share nel primo episodio e 4.524.000 (21,7%) nel secondo. Su Canale 5 – dalle 21.52 all’1.10 - Grande fratello Vip 5 ha conquistato una media di 3.130.000 spettatori pari al 19,8% (GF Vip Night della durata di 8 minuti: 1.376.000 e 29%). Su Rai2 l’ultimo appuntamento con Boss in Incognito con Max Giusti 1.484.000 spettatori pari al 6,2%. Su Italia 1 The Foreigner 1.463.000 (6,4%). Su Rai3 Presa Diretta 1.529.000 e 6,3%. Su Rete4 Quarta Repubblica 863.000 e 4,8%. Su La7 Sette Anni in Tibet 469.000 e 2,3%. Su Tv8 Gomorra 3 registra 639.000 spettatori e il 2,7%. Sul Nove The Untouchables Gli intoccabili 347.000 e l’1,6%. In seconda serata Tiki Taka con Piero Chiambretti e Francesca Barra su Italia1: 469 mila e 5,9%.



In fascia Access su Rai1 Soliti Ignoti 4.693.000 e il 18,2%. Su Canale 5 la prima puntata di Striscia la Notizia 4.830.000 e 18,6%. Su La7 Otto e Mezzo 1.989.000 (7,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.201.000 (4,8%) nella prima parte e 1.035.000 (4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.022.000 (3,9%). Su Italia1 CSI 1.104.000 e 4,3%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1.654.000 e 6,4%. Su Tv8 Guess My Age 501.000 (2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 597.000 (2,3%). Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.285.000 (22,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.421.000 (18,8%).



Nel daytime la prima parte di Storie Italiane 910.000 (16,9%), 998.000 (15,1%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque 987.000 (18,2%) nella prima parte, 930.000 nella seconda (17,4%). Su Rai3 Agorà 461.000 (8,4%) e Mi Manda Rai3 296.000 (5,5%). Su Rai1 l’esordio di È Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 1.857.000 spettatori con il 15,4% di share. Su Canale 5 Forum 1.555.000 (17,3%). Su Rai2 I Fatti Vostri 397.000 (5,5%) nella prima parte e 810.000 (7,1%) nella seconda.



Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno con Serena Bortone 1.450.000 spettatori pari al 10,7% di share. Uomini e Donne 2.930.000 (22,7%) nella prima parte e 2.231.000 (19,8%) nella seconda. Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 11:45

