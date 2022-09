Ascolti Tv 28 settembre 2022, Emigratis con Ronaldinho sfiorano il colpaccio contro Montalbano

Ascolti del 28 settembre 2022 in Prima Serata su Rai1 – dalle 21.39 alle 23.47 – Il Commissario Montalbano è stato seguito da 3.130.000 spettatori pari al 18,3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.42 alle 0.26 – la prima puntata di Emigratis 2.547.000 (16,9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.724.000 (10,4%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 823.000 (5,8%). Su Rai2 Delitti in Paradiso 1.109.000 (5,6%), a seguire Professor T 670.000 (4,1%). Su Italia 1 Trespass 988.000 (5,1%). Su La7 Una Giornata Particolare 780.000 (4,3%). Su Tv8 X Factor 558.000 (3,3%). Sul Nove Armageddon Giudizio Finale 317.000 (2%). Sul 20 La Mummia Il Ritorno 414.000 (2,3%). Su SkyCinema Petra seconda stagione, l’episodio 2 Un bastimento carico di riso 603 mila abbonati.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.185.000 (19,9%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.966.000 (18,9%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.132.000 (5,4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.330.000 (6,4%) e Un Posto al Sole 1.613.000 (7,6%). Su La7 Otto e Mezzo 1.880.000 (8,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.179.000 (5,7%) e 1.058.000 (5%). Su Rai2 Tg2 Post 911.000 (4,3%). Su Tv8 100% Italia 461.000 (2,2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 435.000 (2,1%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.158.000 (26,6%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.645.000 (17,7%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 2.402.000 (14,3%). Il Tg1 della sera 5.201.000 (26,9%), il Tg5 della sera 3.968.000 (20,2%), il tg La7 delle 20: 1.193.000 (6,1%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 la prima parte di Storie Italiane 777.000 (19%). Su Canale5 Mattino Cinque News 977.000 (21,3%) e 765.000 (18,8%). Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.568.000 (15,4%), Il Paradiso delle Signore 1.734.000 (21,4%), dopo il Tg1 (1.369.000 – 17.7%), Vita in Diretta 2.005.000 (22,5%). Su Canale 5 Uomini e Donne 2.524.000 (25,9%), Amici 1.670.000 (20,6%), il daytime di Grande Fratello Vip 1.517.000 (18,9%), Pomeriggio Cinque 1.349.000 (16,6%) e 1.464.000 (16,1%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 720.000 (11,7%). Su Canale 5 Tg5 Notte 574.000 (13,1%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan 390.000 e 4% (Ancora 5 minuti su Rai2: 253.000 e 3,9%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 591.000 (9,5%). Su Italia1 L’Ultimo dei Templari 397.000 (4%). Su Rete 4 Jet Lag 158.000 (4,9%). Su Tv8 Pechino Express 157.000 (3,3%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Settembre 2022, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA