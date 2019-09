Ascolti Tv 28 settembre 2019, il principe Angela dà scacco alla Regina Maria

Ascolti Tv di sabato 28 settembre 2019. Il sabato sera è una delle prime serate più attese e agguerrite della settimana perché mette di fronte Alberto Angela a Maria De Filippi. Su Rai1 – dalle 21:31 alle 23:52 – Ulisse Il Piacere della Scoperta, con una puntata su Leonardo Da Vinci, ha conquistato una media di 3.612.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale 5 – dalle 21:25 alle 0:48 – la seconda puntata di Amici Celebrities è stata seguita da 3.066.000 spettatori di media pari al 19,5% di share (con il 22,8% nella Buonanotte).



Ma veniamo ai dati della sovrapposizione, quelli che hanno deciso il confronto. Angela ha ricevuto il testimone (alle 21:31) con 4.432.000 spettatori e 21,4% di share, oltre un milione in più rispetto a quelli di Amici Celebrities, che ha cominciato la corsa con 6 punti percentuali di handicap. Poi si è andati avanti con Ulisse sempre in testa. Una vittoria importante per Rai1. Alberto Angela è stato portato sulla rete ammiraglia da l’allora dg Campo Dall’Orto e il direttore Fabiano con Meraviglie. Poi, durante la gestione di Orfeo dg, il direttore Teodoli decise di portare Ulisse al sabato in prima serata: il servizio pubblico contro gli show più visti di Canale 5. Una buona intuizione, guardando i dati.



Il resto della prima serata è andato così: su Rai2 NCIS 6,1%, FBI 5,4%. Su Italia 1 Space Jam 4,8%. Su Rai3 Ci Vediamo Domani 4,5%. Su Rete4 Il Ritorno di Don Camillo 4,6%. Su La7 la serie Little Murders 2,4%, su Tv8 40 Carati 2%. Sul Nove The Missing 1%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 I Soliti Ignoti 4,2 milioni e il 20,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,2 milioni e 15,6%. Su Rai2 i Campionati Mondiali di Atletica Leggera 6,1%. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena 4,2%. Su Italia1 CSI 4,7%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 5,2%. Su La7 Otto e Mezzo 5,3%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,4%. Sul Nove la replica di Fratelli di Crozza 1,7%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3,4 milioni (20,9%). Su Canale 5 Caduta Libera sfiora i 3 milioni (18,6%). Su Rai2 Dribbling, in una collocazione di palinsesto sbagliata, soltanto l’1,8%. Al pomeriggio Verissimo sfiora il 18%. Domenica 29 Settembre 2019, 12:27

