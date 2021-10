Ascolti Tv 28 ottobre 2021, incollati a Rai1 Fino all'Ultimo Battito

Ascolti Tv 28 ottobre 2021. In prima serata Su Rai 1 La serie Fino all’Ultimo Battito ha chiuso con una media di 4.613.000 telespettatori e il 22,6% di share. Su Canale 5 Il film Andiamo a quel Paese 2.158.000 (10,4%). Su Rete 4 Dritto e Rovescio 1.080.000 (6,6%). Su La7 PiazzaPulita 990.000 (5,9%). Su Tv8 e i canali Sky in simultanea la prima puntata dei Live di X Factor ha totalizzato un milione e 190 mila spettatori di media pari al 5,6% di share. Su Italia 1 Il film Fast & Furious 8: 1.076.000 (5,2%). Su Rai 3 Il film Papillon 644.000 (3%). Su Rai 2 Il doc Marcello Mastroianni L’Italiano ideale 648.000 (2,7%), a seguire Cinecittà La fabbrica dei sogni 407.000 (2%). Su Nove Il contadino cerca moglie 367.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il ritorno 4.829.000 (20%). Su Canale 5 Striscia la notizia 3.513.000 (14,6%). Su Rai 3 Blob 1.041.000 (4,9%), Che Succ3de? 1.176.000 (5,2%), Un Posto al Sole 1.653.000 (6,9%). Su La7 Otto e mezzo 1.681.000 (7%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.114.000 (4,8%) nella prima parte e 1.089.000 (4,5%) nella seconda. Su Rai 2 Tg2 Post 841.000 (3,5%).

Nel Preserale L’Eredità su Rai1 al 22,5% (4.145.000), mentre Caduta libera su Canale5 al 20,2% (3.594.000).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 886.000 (11,4%).

