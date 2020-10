Ascolti Tv 28 ottobre 2020, tra Canale 5 e Sky oltre 7,5 milioni Messi a guardare il capitombolo Juve

Ascolti Tv mercoledì 28 ottobre 2020. Su Canale 5 Juventus-Barcellona di Champions League ha conquistato una media di 6.173.000 spettatori pari al 23% di share. Un risultato a cui va aggiunto il milione e 449 mila abbonati complessivi dei canali di SkySport (5,4% di share). Su Rai1 Ulisse Il Piacere della Scoperta 2.952.000 (13,1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.764.000 (7,9%). Su Rai2 Mare Fuori 1.716.000 e 7,5% (primo episodio 1.684.000 – 6,4%, secondo 1.751.000 – 9.4%). Su Italia 1 Grease 1.217.000 (5,1%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia 965.000 (4,3%). Su La7 Atlantide 693.000 (3,6%). Sul 20 I Fantastici Quattro 549.000 (2,1%). Su Tv8 X Factor Corsa verso il Live 325.000 (1,4%), sul Nove L’Assedio 370.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscina la Notizina 4.817.000 (17,6%). Su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.468.000 (15,8%). Su La7 Otto e Mezzo 2.063.000 (7,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.455.000 (5,3%) nella prima parte e 1.324.000 (4,6%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.371.000 (4,8%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.162.000 (4,3%) e Un Posto al Sole 1.702.000 spettatori (6%). Su Italia1 CSI 1.231.000 (4,4%). Su Tv8 Guess my Age 568.000 (2%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 598.000 (2,1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.736.000 (21,1%). Su Canale 5 Caduta Libera 4.078.000 (18,5%). In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 909.000 (11,8%), su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 649.000 (8,5%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 11:25

