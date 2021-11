Ascolti Tv 28 novembre 2021, bottino pieno per Rai1. Vola Linea Verde

Ascolti Tv 28 novembre 2021. In prima serata su Rai1 il finale della serie Cuori con Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari, dedicata alla storia dell’équipe di cardiochirurghi delle Molinette di Torino ha registrato una media di 4.341.000 spettatori, 20,1% di share. Su Rai3 Che tempo che fa, il talk show di Fabio Fazio che ha ospitato nella puntata anche Fedez: 2.795.000 (11,6%). Su Canale5 All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker con in giuria Anna Tatangelo, Rita Pavone, J-Ax e Francesco Renga 2.260.000 (11,5%). Su Italia1 il film Jurassic World Il regno distrutto 1.239.000 (6%). Su Rete4 Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili: 803.000 (4,4%). Su Rai2 NCIS New Orleans 932.000 (3,8%). Su Tv8 MasterChef Italia 479.000 (2,6%). Su La7 Atlantide, lo Speciale JFK Revisited di Andrea Purgatori: 502.000 (2,4%). Su Nove Aldo Giovanni e Giacomo Abbiamo fatto 30: lo show per i 30 anni di carriera del trio 320.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.978.000 (20,6%), su Canale5 Paperissima Sprint 3.129.000 (12,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.221.000 (20,4%), Tg1 5.146.000 (22,8%). Su Canale5 Caduta Libera 3.274.000 (16,1%), Tg5 4.199.000 (18,4%).

Nel DayTime al pomeriggio su Rai1 Domenica In 3.340.000 (20%) nella prima parte, 3.147.000 (19,7%) nella seconda. Da noi a ruota libera 2.525.000 (15,1%). Su Canale5 Amici di Maria De Filippi 3.196.000 (19,5%). Verissimo 2.472.000 (15,8%). Al mattino su Rai1 Santa Messa 1.962.000 (21,8%), Angelus 2.537.000 (22,3%), Linea Verde 3.405.000 (23,3%) con Beppe Convertini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Novembre 2021, 11:17

